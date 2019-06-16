خاص طلعت يوسف لـ في الجول: الاتحاد يحتاج 14 صفقة.. ونريد إبقاء المعارين

الأحد، 16 يونيو 2019 - 16:19

كتب : هاني العوضي

طلعت يوسف

كشف طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري، عن نية ناديه لإجراء تعديلات جذرية في قائمته بالموسم المقبل.

يوسف تولى تدريب الاتحاد بشكل مؤقت قبل مباراة سموحة الأخيرة بالدوري لموسم 2018\2019، ونجح في الفوز بها 3-1، ليضمن زعيم الثغر البقاء والاستمرار لموسم إضافي في الدوري الممتاز.

وتحدث يوسف لـ FilGoal.com بعد أيام من إعلان استمراره رسميًا كمدرب للاتحاد في الموسم المقبل، وناقش مستقبل الفريق السكندري.

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طلعت يوسف صرّح: "الاتحاد يحتاج إلى ضم 14 لاعبا جديدا، من بينهم حارس مرمى".

وأضاف: "هناك قائمة طويلة من الاستغناءات، لكني في انتظار التعاقد مع البديل الكُفء".

وواصل: "أضع الآن الخطوط العريضة للفريق، ومع نهاية الأسبوع المقبل سأناقش مع إدارة النادي أسماء اللاعبين الذين أرغب في ضمهم".

وأكمل: "كما سيتم الإعلان عن اللاعبين المستغنى عنهم".

الاتحاد السكندري ضم في صفوفه عدة لاعبين معارين صنعوا الفارق بالموسم المنتهي، ويوسف يبدو مقتنعا ببعضهم.

وكشف طلعت يوسف: "موقف اللاعبين المعارين لم يتحدد بعد، وهناك مفاوضات مع أنديتهم بشأن شراء أو تمديد إعاراتهم".

وأتم: "سيتم الإعلان عن الجهاز الفني الكامل بنهاية الأسبوع الجاري".

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