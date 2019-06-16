رسميا - ساري يتولى قيادة يوفنتوس

الأحد، 16 يونيو 2019 - 15:12

كتب : FilGoal

ساري - تشيلسي - مانشستر يونايتد

أعلن نادي يوفنتوس رسميا تولي ماوريسيو ساري قيادة الفريق خلفا لماكس أليجري.

وكان ماوريسيو ساري قد تولى قيادة تشليسي الموسم الماضي وأنهى الدوري في المركز الثالث وحقق لقب الدوري الأوروبي مع البلوز.

ورغم أن عقده مستمر لمدة ثلاث سنوات لكن ساري رحل عن تشيلسي بعد أيام من تتويجه بالدوري الأوروبي.

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وكشف الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس عن تعاقد النادي مع ساري لمدة ثلاث سنوات وحتى صيف 2022.

وكانت تجربة ساري مع تشيلسي هي التجربة الوحيدة خارج إيطاليا، وكان نابولي أخر نادي إيطالي تولى قيادته في الفترة من 2015 وحتى 2018.

وقاد ساري تشيلسي في 63 مباراة في موسمه الأول مع الفريق وفاز في 40 وتعادل 11 مرة بينما خسر 12 مرة.

أما نابولي فلعب تحت قيادة ساري في 148 مباراة وفاز 98 مرة وتعادل 25 وخسر مثلهم.

ويأمل فريق يوفنتوس في التتويج القاري بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الخروج المفاجئ الموسم الماضي أمام أياكس أمستردام.

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