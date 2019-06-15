عبد الحفيظ وأمير توفيق يطيران إلى إسبانيا لمعاينة معسكر إعداد الأهلي

السبت، 15 يونيو 2019 - 18:42

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

الأهلي - الإسماعيلي

يتوجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي رفقة أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات، إلى إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل لمعاينة معسكر إعداد الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة.

وتشهد رحلة الثنائي معاينة معسكر الإعداد والفنادق المرشحة لإقامة الفريق، إلى جانب ملاعب التدريب والاتفاق على مباريات ودية يخوضها الأهلي في إسبانيا.

ويعود الفريق الأول في الأهلي لاستئناف تدريباته يوم السبت بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين.

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الأهلي في صدارة الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب في الـ 26 من شهر يوليو عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019.

قبل موعد القمة أمام الزمالك في الـ 30 من شهر يوليو في ختام الدوري المصري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي فيما تبقى من مباريات في الدوري من هنا

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