حارس مرمى غانا: ما حدث بعد مباراة مصر في 2017 أثّر على مسيرتي

اعتذر بريماه رزاق حارس مرمى منتخب غانا السابق، أن الأفعال التي أقدَم عليها منذ عامين بعد الهزيمة أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية 2017.

تسديدة محمد صلاح المخادعة من ركلة حرة مباشرة، سكنت زاوية الحارس الغاني رزاق، وضمنت انتصارا وصدارة المجموعة لـ مصر ضمن منافسات الجولة الثالثة لأمم إفريقيا.

ليتلقى رزاق انتقادات شرسة من الجماهير الغانية التي حمّلته مسؤولية هذا الهدف، وتطوّر الأمر إلى سبه أحد المشجعين خلال ظهوره في بث مباشر بمعسكر المنتخب بعد المباراة.

بعد عامين، يسترجع رزاق هذه الأحداث: "سأتحيّن تلك الفرصة حتى أعتذر لكل الغانيين الذين شعروا بالإهانة بسبب مقطع الفيديو العدائي الذي سجلته".

ويضيف عبر إذاعة "أبوسوا إف إم".: "ارتكبت خطأ في الرد على أحد الجماهير الذي كان ناقدا للغاية، وقد قام بسب والدتي التي أحبها كثيرا".

وواصل: "هذه المسألة أثّرت على مسيرتي كثيرا، كان من المفترض أن أتواجد مع المنتخب الآن لو لم يحدث ذلك".

وأتم: "أطلب من الذين شعروا بالإهانة أن يسامحوني".

رزاق (31 عاما) لا يرتبط بأي تعاقد في الوقت الحالي منذ رحيله عن ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في أغسطس 2018، ولم يظهر دوليا بقميص غانا منذ أمم إفريقيا 2017.

ويمتلك رزاق 26 مباراة دولية مع غانا منذ 2013 وحتى 2017.

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