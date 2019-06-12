بين أوروجواي والبرازيل.. 4 عظماء فازوا بلقب كوبا أمريكا لاعبا ومدربا

أن تساهم في قيادة بلادك لتحقيق لقب قاري أو عالمي ورفع علمها عاليا كلاعب، الأمر يختلف كليا عن تحقيق الإنجاز مرتين كلاعب ومدرب.

3 فقط نجحوا في تحقيق لقب كأس العالم كلاعب ومدرب، الأمر أيضا صعب في القارة اللاتينية إذا حقق 4 اللقب يتقاسهما 2 من أوروجواي ومثلهم من البرازيل.

FilGoal.com يستعرض لكم قائمة خاصة لمن حقق لقب كوبا أمريكا كلاعب ومن ثم مدرب.

ألفريدو فوجلينو

متوسط ميدان منتخب أوروجواي تولي المهمة الفنية لتدريب بلاده بشكل مؤقت في 1915 و1916 ليحقق لقب النسخة الأولى 1916 كمدرب ولاعب.

وفي 1917 و1920 توج مرتين كلاعب ليصبح أول من يحقق لقب كوبا أمريكا كمدرب ولاعب.

بيدرو سي

نجح الأوروجوياني سي في التتويج بلقب كوبا أمريكا مرتين كلاعب عامي 1923 و1924.

ليعود مجددا ويقود بلاده تلك المرة كمدرب للتتويج بلقب نسخة 1942.

دانيلو ألفيم

متوسط الميدان الدفاعي البرازيلي شارك 4 مرات في كوبا أمريكا 3 منها حل وصيفا وحقق لقب نسخة 1949.

لم يحقق اللقب مع البرازيل كمدرب لكنه قاد بوليفيا للفوز بلقبها الوحيد قاريا عام 1963.

دونجا

كارلوس فييري الشهير بدونجا ساهم في قيادة البرازيل للفوز بكوبا أمريكا 1989 و1997 كلاعب.

تتويجه لم يتوقف فقط قاريا بل فاز بلقب كأس العالم 1994 وكأس القارات 1997.

ووضع دونجا اسمه ضمن الكبار بالفوز بلقب كأس القارات 2009 ومن قبلها كوبا أمريكا 2007.

النسخة الحالية لن تشهد معادلة هذا الإنجاز نظرا لعدم تحقيق أي مدرب من الـ9 من المتواجدين حاليا – 3 مدربين خارج القارة - لقب كوبا أمريكا سابقا.

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