خاص بعد التوقيع للاتحاد.. طلعت يوسف لـ في الجول: علاقتي قوية بمصيلحي.. ونحتاج لتكاتف الجميع

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 23:30

كتب : أحمد شاكر

طلعت يوسف

كشف طلعت يوسف مدرب نادي الاتحاد السكندري عن مدة تعاقده مع فريقه الجديد.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لـ FilGoal.com: "وقعت لمدة موسم مع الاتحاد السكندري، ومستمر معهم خلال الموسم المقبل".

وأضاف "علاقتي قوية بمحمد مصيلحي رئيس النادي، منذ 4 أيام وهناك ضغط واجتماعات، وكنت أحاول تسيير الأمور لتسير بشكل جيد".

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طلعت أوضح "لا أتعامل مع مجلس الاتحاد على أنني مدرب، أنا من الفريق وأتعامل على أنني واحدا منهم".

وواصل "في النهاية قلت لهم أن هناك صعوبات تواجه كل جهاز فني جديد، وأن الأمر يحتاج لدعم فني واستقرار مادي وإداري".

واسترسل "نحتاج أيضا إلى توحيد الصفوف وتكاتف الجميع، وكان الرد أنهم التزموا معي بكل شيء مطلوب، لكي تسير الأمور في طريقها الصحيح، وانتهت الأمور بقبولي الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل".

وانتقل يوسف للحديث عن الموسم المقبل، فقال "لم أحدد حتى الآن جهازي المعاون لأن الأمور لم تتضح، كما أن الأمر مازال مبكرا للحديث عن التعاقدات الجديدة، أمامي أسبوع على الأقل قبل أن أبدأ بمتابعة أي لاعب".

كان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تعيين طلعت يوسف مدربا جديدا للفريق خلال الموسم المقبل.

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