أكد إسلام جابر لاعب مصر للمقاصة المعار إلى الداخلية أنه سيعود بداية الموسم المقبل مرة أخرى للفريق الفيومي.

وقال إسلام جابر لـFilGoal.com: "سأعود مرة أخرى للمقاصة، ولكن حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الفيومي وهذا الأمر يحزنني".

وأضاف "قضيت الموسم الماضي معارا من المقاصة للداخلية ولكن النادي الفيومي لم يتواصل معي طوال الموسم".

وأكمل "من المفترض أن أبدأ فترة الإعداد مع المقاصة ولكن لم يخبرني أحد بموعد بداية الاستعداد للموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "ليس لدي أي عروض حاليا وأقضي الآن فترة الراحة بين الموسمين ومن ثم سأعود إلى التدريبات".

إسلام جابر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي مع الداخلية 26 مباراة سجلال خلالهم 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وانضم أيضا للمنتخب الوطني في بعض المباريات.

وتولى أحمد حسام "ميدو" رسميا تدريب المقاصة قبل أيام، ليقود الفريق الفيومي بداية من الموسم المقبل.

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