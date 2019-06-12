جلسة بين أمير مرتضى وخالد جلال لوضع خطة إعداد الموسم الجديد في الزمالك

عقد رئيس الزمالك جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة خالد جلال في حضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقبل وشريفة الفار أعضاء مجلس إدارة النادي من أجل معرفة طلبات الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وحضر الجلسة أيضا أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة بنادي الزمالك.

ومن المقرر عقد جلسة أخرى بين الجهاز الفني وأمير مرتضى المشرف العام على قطاع كرة القدم في الزمالك، لبحث خطة الإعداد للموسم المقبل خلال فترة توقف الدوري المصري الحالية.

وخلال الجلسة سيعرض الجهاز الفني على أمير مرتضى تفاصيل فترة الإعداد والمعسكر الخارجي للفريق من أجل تقديمه لمجلس الإدارة.

وحصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من المران الجماعي في الأيام السابقة على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته الأحد المقبل.

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