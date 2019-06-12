المدير التنفيذي لأتليتكو مدريد: جريزمان سيلعب لـ برشلونة‎

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 21:39

كتب : إسلام أحمد

جريزمان

أعلن ميجيل أنخيل مارين المدير التنفيذي لنادي أتليتكو مدريد الإسباني أن مستقبل الفرنسي أنطوان جريزمان نجم فريقه ومنتخب فرنسا سيكون في برشلونة الإسباني.

لاعب منتخب فرنسا ازدادت التكهنات بشأنه في الأونة في الأخيرة بعدما أعلن الرحيل عن أتليتكو مدريد الإسباني بنهاية الموسم.

ولم يعلن برشلونة أي خطوة لتفتح الباب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي لمحاولة ضم هداف الروخيبلانكوس.

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أنخيل مارين تحدث عن وجهة الفرنسي المقبلة في تصريحات نقلتها "سبورت" الإسبانية قائلا: "أنا أعرف بشكل واضح أين سيذهب جريزمان، الأمر معروف منذ مارس الماضي بأنه سيلعب لبرشلونة".

وأضاف في إشارة لجريزمان "علينا إيجاد اللاعبين فوق المجموعة، وتكوين مجموعة من الرجال".

وكان جريزمان قد عبر عن موقفه عقب الفوز على أندورا مع منتخب فرنسا قائلا "لابد أن يكون لديك بعضا من الصبر مازال الوقت طويلا أنا أول شخص يريد تحديد مستقبله لكن الآن علينا الانتظار".

وواصل بطل العالم مع الديوك عن وجهته المستقبلية "أعلم إذا كنت سأكمل مسيرتي في الدوري الإسباني، خلال أسبوعين سيعرف الجميع كل شيء، ما أريده هو لعب كرة القدم والاستمتاع".

في الأول من يوليو المقبل سيتم تفعيل الشرط الجزائي في قيمة تعاقد جريزمان مع أتليتكو مدريد ليصل إلى 120 مليون يورو.

جريزمان البالغ 28 عاما سجل الموسم المنصرم 21 هدفا في 48 مبارة وصنع 10.

مهاجم الروخيبلانكوس سجل 133 هدفا في 5 مواسم مع أتليتكو مدريد وصنع 50.

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