بشرى سارة لـ دي ليخت وبوجبا.. المحكمة الرياضية تعلق قرار إيقاف رايولا‎

الأربعاء، 12 يونيو 2019 - 21:08

كتب : إسلام أحمد

مينو رايولا

علقت المحكمة الرياضية (كاس) إيقاف مينو رايولا وكيل اللاعبين من بشكل مؤقت.

وأوقف الاتحاد الإيطالي ومن ثم الاتحاد الدولي وكيل اللاعبين سابقا الشهر الماضي لمدة 3 أشهر عن ممارسة عمله.

ويأتي ذلك بناء على الخرق الذي ارتكبه مينو في عملية انتقال المهاجم الإيطالي جانليوكا شكاماسا من صفوف روما إلى آيندهوفن الهولندي، وهو في الـ 16 من عمره – تحت السن القانوني-

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وجاء بيان "CAS": "محكمة التحكيم الرياضية سجلت نداء عاجلا قدمه مينو رايولا، ضد القرار الذي اتخذته لجنة استئناف في فيفا في 28 مايو 2019 (القرار المطعون فيه) التي أكدت قرارا سابقا للجنة فيفا التأديبية".

"هذا القرار تم تمديد فترة إيقافه لـ3 أشهر والتي فرضها الاتحاد الإيطالي ليصبح الإيقاف عالميا، وقدم مينو رايولا أيضا طلبا عاجلا لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه".

"في 7 يونيو 2019، أيدّ رئيس قسم الاستئناف في محكمة الاستئناف الإدارية تطبيق تعليق عمل رايولا على مستوى العالم، ومع ذلك، لا يتأثر التعليق الذي فرضه الاتحاد الإيطالي بقرار المحكمة الرياضية".

وأتم البيان "إلى جانب اتفاق الطرفين، سيتم إصدار قرار في المستقبل، مع تقويم إجرائي قصير لتيسير اتخاذ قرار نهائي في بداية يوليو 2019".

ويحق لرايولا العودة لممارسة عمله مجددا طالما تم تعليق إيقافه من قِبل المحكمة الرياضية حتى الشهر المقبل.

ويعد رايولا وكيلا لأكبر وأهم لاعبي العالم وعلى رأسهم الفرنسي بول بوجبا، الإيطالي ماريو بالوتيللي، وكذلك لورينزو إينسيني ومويس كين وماتيس دي ليخت وغيرهم من النجوم.

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مينو رايولا

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