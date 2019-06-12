رسميا - رابع الصفقات الصيفية.. ريال مدريد يعلن ضم فيرلان ميندي‎

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ضم فيرلان ميندي الظهير الفرنسي من صفوف أولمبيك ليون.

فيرلاند ميندي النادي : أولمبيك ليون ريال مدريد

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتي صيف 2025 لمدة 6 مواسم، في وقت أعلن فيه ليون انضمام اللاعب مقابل 48 مليون يورو، و5 مليون يورو كبنود إضافية.

وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما ىفي سانتياجو بيرنابيو يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو المقبل.

وشارك ميندي مع ليون الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في الموسم المنصرم في 44 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.

ريال مدريد يدخل سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل ضم صفقات مميزة تساعد الفريق في الفوز بالبطولات بعد تقديم مستوى متواضع في الموسم الماضي الذي شهد تغيير الجهاز الفني أكثر من مرة.

بداية صفقات ريال مدريد كانت التعاقد مع إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي قبل نهاية الموسم المنقضي.

ثم جاء التعاقد مع لوكا يوفيتش مهاجم بنفيكا البرتغالي المعار لصفوف فرانكفورت الألماني الذي تم تقديمه بقميص الملكي بشكل رسمي اليوم.

وأعلن ريال مدريد عن صفقته المدوية المنتظرة منذ عدة سنوات بالتعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا.

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