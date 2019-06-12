قرر نادي الإسماعيلي أن يبدأ فترة إعداده للموسم الجديد يوم السبت المقبل، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي.

وأوضح المصدر أن الجهاز الفني المؤقت بقيادة محمود جابر ينتظر استدعاء مجلس الإدارة له من عدمه من أجل قيادة الفريق خلال فترة الإعداد.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة الدراويش لم يحدد بعد رؤيته فيمن سيقود الفريق مع بداية فترة الإعداد قبل الموسم الجديد.

وكان إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قد أوضح في وقت سابق أن كل الخيارات مطروحة أمام مجلس الإدارة، وأنه سيعقد اجتماعا لتحديد ملامح الفترة المقبلة سواء لتحديد مجموعة اللاعبين الذين سيستمرون في الموسم المقبل، أو بدء فترة الإعداد.

وتقع إدارة الدراويش في حيرة من أمرها، ما بين تولي مدرب أجنبي لمهمة قيادة الفريق، أم استمرار الجهاز الحالي الذي يضم محمود جابر وعطية صابر وسعفان الصغير.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري، ويتبقى له مباراة واحدة بعد كأس الأمم ضد الزمالك.

محمود جابر المدير الفني الحالي لـ الإسماعيلي تولى المهمة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم، وذلك بعد رحيل سيدومير يانيفسكي.

ما الذي حدث مع سيدومير يانيفسكي؟

مدرب الدراويش كان قد رفض قرار إدارة النادي في وقت سابق بإيقافه وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته التي وجدت الإدارة أنها مسيئة للمجلس.

وترك سيدومير تدريبات الإسماعيلي غاضبا عقب الخسارة من حرس الحدود بنتيجة 1-0 في الدوري في وقت سابق بسبب شعوره بالتجاهل من قبل الجهاز المعاون الجديد له.

ويقود الفريق فنيا حتى الآن طاقم مكون من محمود جابر وعطية صابر وصبري المنياوي.

ورفض مدرب الدراويش أي حلول للتراضي مع النادي، بل وصمم على تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بحقوقه كاملة.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي للإسماعيلي بعد نهاية الموسم؟

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