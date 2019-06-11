بالفيديو - استعدادات أمم إفريقيا.. بظهور معلول وعودة ساسي تونس تفوز وديا على كرواتيا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 22:52

كتب : FilGoal

علي معلول - تونس - فرجاني ساسي

فاز منتخب تونس في ثاني مبارياته الودية استعدادا لكأس أمم إفريقيا على كرواتيا بهدفين لهدف.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

علي معلول

النادي : الأهلي

تونس

ويواصل منتخب تونس استعداده خلال معسكره الأوروبي لبطولة الأمم الإفريقي مصر 2019 التي تنطلق بعد أيام.

بدأ منتخب تونس المباراة بتشكيل يغلب عليه اللاعبين البدلاء مع بعض الأساسيين في خط الهجوم الذي قاده وهبي الخزري ويوسف المساكني وأنيس بدري.

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وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 16 عن طريق أنيس بدري لاعب الترجي.

واستمرت نسور قرطاج في إهدار الفرص السهلة واحدة تلو الأخرى فيما تبقى من دقائق خلال الشوط الأول.

مع بداية الشوط الثاني نجح منتخب كرواتيا في تسجيل التعادل بقدم برونو بيتكوفيتش.

قبل أن يحصل منتخب تونس على ركلة جزاء سجل منها نعيم سليتي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 77 شهدت المباراة عودة فرجاني ساسي لاعب وسط منتخب تونس والزمالك الذي يغيب منذ فترة طويلة للإصابة وشارك بدلا من غيلان الشعلالي.

وفور دخوله أرض الملعب حمل ساسي شارة قيادة منتخب تونس.

المباراة شهدت أيضا ظهور علي معلول نجم الأهلي الذي دخل الملعب في الدقيقة الأخيرة بدلا من إلياس سخيري.

ويتبقى لمنتخب تونس مباراتين وديتين قبل انطلاق أمم إفريقيا أمام منتخب بوروندي.

منتخب تونس يقع في المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية بجانب كل من أنجولا ومالي وموريتانيا.

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