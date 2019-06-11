فرانس فوتبول: جالاتاسراي قدم عرضا لضم تريزيجيه

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 18:29

كتب : إسلام أحمد

تريزيجيه - قاسم باشا

أشار موقع "فرانس فوتبول" الفرنسي إلى تقديم جالاتاسراي التركي عرضا لضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه".

تريزيجيه

النادي : قاسم باشا

جالاتا سراي

ويظهر اهتماما من أولمبيك ليون الفرنسي وروما الإيطالي لضم جناح قاسم باشا التركي ومنتخب مصر، لكن بطل الثنائية المحلية في تركيا يعد الأكثر قربا من ضمه.

يأتي ذلك تأكيدا لتقارير تركية نُشرت منذ أيام أكدت قطع الأسود شوطا كبيرا لضم اللاعب البالغ 24 عاما.

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وقدم جالاتاسراي عرضا قوبل بالرفض من قاسم باشا مقابل 6 مليون يورو.

وارتدى تريزيجيه شارة قيادة الفريق في الجولة الأخيرة من الدوري التركي أمام بشكتاش والتي تكهن البعض بأنها ستكون الأخيرة له بقميص ناديه، إذ يمتد تعاقده حتى 2021.

وأنهي تريزيجيه الموسم الحالي من الدوري التركي بتسجيل 9 أهداف وصناعة مثلها، مما يجعله مساهما في 34% من أهداف قاسم باشا الـ53 المسجلة هذا الموسم بالمسابقة.

تريزيجيه يمتلك رقما آخر رائع، إذ شارك في كل المباريات الـ34 لـ قاسم باشا، بل خاضها كاملة جميعها باستثناء مباراتين عندما تم استبداله في الدقيقة الأخيرة.

اللاعب البالغ من العمر 24 عاما شارك في 71 مباراة وسجل 25 هدفا وصنع 18 لزملائه في جميع المسابقات خلال موسمين.

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