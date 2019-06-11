للمرة الثانية على التوالي.. المنتخب الأوليمبي يخسر وديا أمام أوزبكستان

فشل منتخب مصر الأوليمبي في الفوز على نظيره أوزبكستان للمباراة الثانية وديا على التوالي وتلقى خسارة بنتيجة 3-2.

كتيبة المدير الفني شوقي غريب لم تستطع تحقيق الفوز على أوزبكستان بعد الخسارة أمامهم منذ أيام بنتيجة 2-0.

وحمى محمد صبحي عرين الفراعنة وأمامه في قلب الدفاع أسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان بيكام وغنام محمد.

في خط الوسط تواجد كريم يحيى ومحمد صادق وناصر ماهر وعمار حمدي وفي الخط الأمامي الثنائي صلاح محسن ومصطفى محمد.

أصحاب الأرض تقدموا مبكرا بهدف من ركلة جزاء بعد مرور 17 دقيقة نفذت على يمين صبحي الذي حاول التصدي للكرة لتسكن الشباك.

المنتخب الأوزبكي عزز تقدمه في الشوط الثاني بهدفين في الدقائق 58 من تسديدة قوية على يسار الحارس ومن خطأ دفاعي في التشتيت ارتفعت النتيجة إلى 3-0 بعد مرور 64 دقيقة.

لكن الرد المصري جاء متأخرا بتسجيل هدفين في الدقائق 81 عن طريق أحمد ياسر ريان.

وقلص محمد عبد السلام النتيجة برأسية من ركنية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة ثانية للمنتخب المصري.

وتواصل مصر استعداداتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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