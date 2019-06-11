للمرة الثانية على التوالي.. المنتخب الأوليمبي يخسر وديا أمام أوزبكستان

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 22:18

كتب : إسلام أحمد

منتخب مصر الأوليمبي

فشل منتخب مصر الأوليمبي في الفوز على نظيره أوزبكستان للمباراة الثانية وديا على التوالي وتلقى خسارة بنتيجة 3-2.

كتيبة المدير الفني شوقي غريب لم تستطع تحقيق الفوز على أوزبكستان بعد الخسارة أمامهم منذ أيام بنتيجة 2-0.

وحمى محمد صبحي عرين الفراعنة وأمامه في قلب الدفاع أسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان بيكام وغنام محمد.

أخبار متعلقة

لاعب الإسماعيلي لـ في الجول: ثقة جهاز الدراويش فتحت لي باب المنتخب الأوليمبي المنتخب الأوليمبي يعلن عن ودياته استعدادا لأمم إفريقيا بالفيديو – في لقاء الفرص الضائعة.. المنتخب الأوليمبي يخسر وديا أمام أوزبكستان الموافقة على ودية مصر الأوليمبي أمام فلسطين في القدس ضمن 5 قرارات لاتحاد الكرة

في خط الوسط تواجد كريم يحيى ومحمد صادق وناصر ماهر وعمار حمدي وفي الخط الأمامي الثنائي صلاح محسن ومصطفى محمد.

أصحاب الأرض تقدموا مبكرا بهدف من ركلة جزاء بعد مرور 17 دقيقة نفذت على يمين صبحي الذي حاول التصدي للكرة لتسكن الشباك.

المنتخب الأوزبكي عزز تقدمه في الشوط الثاني بهدفين في الدقائق 58 من تسديدة قوية على يسار الحارس ومن خطأ دفاعي في التشتيت ارتفعت النتيجة إلى 3-0 بعد مرور 64 دقيقة.

لكن الرد المصري جاء متأخرا بتسجيل هدفين في الدقائق 81 عن طريق أحمد ياسر ريان.

وقلص محمد عبد السلام النتيجة برأسية من ركنية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة ثانية للمنتخب المصري.

وتواصل مصر استعداداتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المقرر إقامتها في مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

اقرأ أيضا:

تونس 2004: حكاية منتخب رائع مع قليل من الحظ والتجنيس.. وزياد جزيري

بالفيديو – ضياء السيد يتوقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا.. "مصر لن تحمل الكأس"

لوران بوكو.. خليفة بيليه الذي منعته الرئاسة من الاحتراف

أحمد حسن.. الصقر الذي احتل عرش إفريقيا

فرانس فوتبول: جالاتاسراي قدم عرضا لضم تريزيجيه

المنتخب الأوليمبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

طارق السعيد يتوقع لـ في الجول طريقا ناريا لـ مصر.. ونهائي عربي – عربي 8 دقيقة | مصر 2019
للمرة الثانية على التوالي.. المنتخب الأوليمبي يخسر وديا أمام أوزبكستان 14 دقيقة | منتخب مصر
قوائم أمم إفريقيا - مهاجم الاتحاد السكندري يقود القائمة النهائية لـ غينيا بيساو‎ 46 دقيقة | مصر 2019
مدرب الزمالك – بين خالد جلال والأجنبي.. اختلاف داخل القلعة البيضاء 51 دقيقة | الدوري المصري
المنتخب لـ في الجول: تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث ساعة | مصر 2019
ميسي وشبح التتويج.. 8 أساطير فشلوا في الفوز بـ كوبا أمريكا ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

قد ينال إعجابك