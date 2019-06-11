قوائم أمم إفريقيا - مهاجم الاتحاد السكندري يقود القائمة النهائية لـ غينيا بيساو‎

أعلن باكيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

الظهور الثاني للكلاب البرية بعد تأهل أول في نسخة 2017، يشهد تواجد 22 لاعبا محترفا من القائمة التي تضم 23.

ويتصدر القائمة توني سيلفا مهاجم الاتحاد السكندري، إذ يسيطر المحترفين في البرتغال على القائمة برصيد 12 لاعبا.

القائد زيزينيو الأكثر خوضا للمباريات في القائمة الحالية رفقة الحارس جوناس ميدنيش برصيد 32 مباراة دولية.

وتقع غينيا بيساو في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وغانا وبنين، حيث تخوض مبارياتها في ملعب الإسماعيلية وتلتقي غانا بالجولة الأخيرة في ملعب السويس.

وجاءت قائمة غينيا بيساو كاملة كالآتي:

حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي) – روي دابو (فابريل البرتغالي) – إيديمار فيريرا (أوديب الغيني).

خط الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي) – توماس دابو (ريتي إف سي الإيطالي) – نانو جوميش (ماريتمو البرتغالي) – إلياسو سواريس (ريو أفي البرتغالي).

خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي) – جواو جاكيه (تونديلا البرتغالي) – موريتو كاساما (ريمس الفرنسي).

خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي) – توني سيلفا (الاتحاد السكندري المصري) – ماما بلادي (أفيس البرتغالي) – روماريو بلادي (أكاديميكا البرتغالي) – فريدريك ميندي (فيتوريا سيتوبال البرتغالي) – جوزيف مينديز (أجاكسيو الفرنسي).

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