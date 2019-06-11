رسميا - العشري يرحل عن تدريب الحدود

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 20:40

كتب : عاطف شادي

طارق العشري مدرب حرس الحدود

أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود انتهاء تجربته مع النادي العسكري ورحيله رسميا عن تدريب الفريق بالاتفاق مع الإدارة بعد انتهاء مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح المدير الفني في تصريحات صحفية أنه انفصل عن الحرس بعد الاتفاق مع الإدارة على رحيله وعدم تجديد عقده للموسم المقبل، بعدما نجح في تحقيق هدفه الموسم الحالي وقيادة الفريق للبقاء في الدوري بعدما تسلم المهمة والحرس يحتل المركز الأخير.

وأضاف "أنا سعيد بالموسم الذي قضيته مع الحرس، وأوجه الشكر لإدارة النادي وللاعبين على الفترة الماضية، وأتمنى التوفيق للفريق في الموسم المقبل".

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وأتم تصريحاته "سوف أبدأ في دراسة العروض الجديدة التي تلقيتها في الفترة الأخيرة سواء من أندية محلية أو عربية لاختيار أنسبها للاستقرار على المحطة المقبلة".

وأنهى حرس الحدود الدوري المصري في المركز الـ12 برصيد 38 نقطة.

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