خاص المقاولون لـ في الجول: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا للمشاركة في البطولة العربية.. والنحاس مستمر معنا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 20:10

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - المقاولون

تعجب محمد عادل المشرف العام على كرة القدم في ندي المقاولون العرب من تجاهل اتحاد الكرة لطلب ناديه بالمشاركة في البطولة.

وقال محمد عادل لـFilGoal.com: "لا أعلم لماذا كل هذا التجاهل من اتحاد الكرة لطلبنا بشأن المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل".

وأضاف "نحن نملك شعبية أكثر من أي فريقا آخر وشركة المقاولون العرب لها فروح في كل أنحاء الوطن العربي وإفريقيا ونستقبل الأندية في كل مكان".

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واستمر في تصريحاته "لن نصمت مرة أخرى ولا يوجد مبرر لتجاهل اتحاد الكرة لنا بهذا الشكل".

نادي المقاولون العرب كان أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بتاريخ 2 يونيو الجاري يطلب إدراجه ضمن ترشيحات الاتحاد لأسماء الفرق التي ستشارك في البطولة العربية الموسم المقبل.

وأنهى المقاولون الدوري المصري في المركز الخامس ويتبقى له مباراة واحدة ضد الأهلي يلعبها عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا.

مستقبل عماد النحاس

انتقل محمد عادل للحديث عن مستقبل عماد النحاس المدير الفني للفريق قائلا: "كل ما يقال بشأن رحيله عن تدريب المقاولون عار تماما من الصحة".

وشدد "عماد النحاس مدرب مميز وذو شخصية محترمة ونرتبط معه باتفاق وهذا أقوى من أي عقود".

وكشف "تعاقده معنا ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لذلك هو مستمر في تدريب المقاولون".

ثم انتقل للحديث عن طاهر محمد طاهر نجم فريقه قائلا: "طاهر سيبدأ معنا من الموسم الجديد ولم نلقى أي عروضا بشأنه".

أما عن صفقات الفريق الجديد أوضح محمد عادل "نتفاوض مع محمد سالم ولكنه لا يزال متعاقدا مع الداخلية".

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