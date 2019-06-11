لاتسيو يدرس التعاقد مع روبن.. ويرفض عرضا من أتليتكو مدريد لضم خواكين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 18:42

كتب : إسلام أحمد

آريين روبن - بايرن ميونيخ

لا يزال نادي لاتسيو الإيطالي يدرس فرص التعاقد مع الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونيخ السابق.

أريين روبن

النادي : بايرن ميونيخ

لاتسيو

ويسعى النادي الإيطالي لتقديم عرضا للجناح الهولندي البالغ من العمر 35 عاما بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا لجريدة "آل ماسيجارو" الإيطالية فإن النسور يرغبون في تكرار تجربة الألماني ميروسلاف كلوزه عقب انضمامه في 2011.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ضياء السيد يتوقع طريق بطل كأس أمم إفريقيا.. "مصر لن تحمل الكأس" قوائم أمم إفريقيا – منافس مصر.. كاسونجو يخرج من قائمة الكونغو الديمقراطية النهائية فرانس فوتبول: جالاتاسراي قدم عرضا لضم تريزيجيه تقرير - داليان يفانج يحدد سعر كاراسكو لأرسنال

وكان كلوزه قد انضم لصفوف لاتسيو ليرتدي قميص النادي 5 سنوات مسجلا 63 هدفا ومحققا لقب كأس إيطاليا موسم 2012-13.

الجناح الهولندي قضى 10 مواسم بقميص البافاري مسجلا 144 هدفا وصانعا 101 محققا 21 لقبا.

على جانب آخر أشارت جريدة "ال تيمبو" الإيطالية إلى رفض لاتسيو عرضا من أتليتكو مدريد الإسباني يتراوح بين 40 إلى 60 مليون يورو للجناح الأرجنتيني خواكين كوريا.

كوريا ارتدى قميص إشبيلية لموسمين وانضم للاتسيو الصيف الماضي، ويرغب الأرجنتيني دييجو سيميوني في ضم مواطنه البالغ 24 عاما.

وكان كلاوديو لوتيتو رئيس النادي قد أكد سابقا أن الأرجنتيني لا يُمس عقب موسمه الأول الذي سجل فيه 9 أهداف وصنع 7 وقائدا الفريق للفوز بلقب كأس إيطاليا.

اقرأ أيضا

أحمد حسن.. الصقر الذي احتل عرش إفريقيا

موريتانيا.. كابتن بسام "الشنقيط" يحمل آمال المرابطين

قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

ملاعب أمم إفريقيا - الدفاع الجوي.. 7 سنوات من الذكريات الحزينة وتتويج وحيد

قوائم أمم إفريقيا – بوطيب ضمن خط هجوم ناري في الأسماء النهائية للمغرب

روبن لاتسيو الدوري الإيطالي

نرشح لكم

أخر الأخبار

المنتخب لـ في الجول: تهديد صلاح بالاستبعاد؟ قطعا لم يحدث 31 دقيقة | مصر 2019
ميسي وشبح التتويج.. 8 أساطير فشلوا في الفوز بـ كوبا أمريكا 36 دقيقة | أمريكا
رسميا - العشري يرحل عن تدريب الحدود 52 دقيقة | الدوري المصري
المقاولون لـ في الجول: اتحاد الكرة تجاهل طلبنا للمشاركة في البطولة العربية.. والنحاس مستمر معنا ساعة | الدوري المصري
ضيوف: مصر الأقرب للفوز بكأس الأمم.. وماني لا يظهر مع السنغال بنفس مستواه في ليفربول ساعة | مصر 2019
تونس 2004: حكاية منتخب رائع مع قليل من الحظ والتجنيس.. وزياد جزيري ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 2 تقرير فرنسي: التحفظ على أحمد أحمد رئيس كاف في باريس 3 تركي آل الشيخ: بالتوفيق لـ بيراميدز في المستقبل.. كانت تجربة ممتعة 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر

قد ينال إعجابك