لاتسيو يدرس التعاقد مع روبن.. ويرفض عرضا من أتليتكو مدريد لضم خواكين

لا يزال نادي لاتسيو الإيطالي يدرس فرص التعاقد مع الهولندي آريين روبن نجم بايرن ميونيخ السابق.

أريين روبن النادي : بايرن ميونيخ لاتسيو

ويسعى النادي الإيطالي لتقديم عرضا للجناح الهولندي البالغ من العمر 35 عاما بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا لجريدة "آل ماسيجارو" الإيطالية فإن النسور يرغبون في تكرار تجربة الألماني ميروسلاف كلوزه عقب انضمامه في 2011.

وكان كلوزه قد انضم لصفوف لاتسيو ليرتدي قميص النادي 5 سنوات مسجلا 63 هدفا ومحققا لقب كأس إيطاليا موسم 2012-13.

الجناح الهولندي قضى 10 مواسم بقميص البافاري مسجلا 144 هدفا وصانعا 101 محققا 21 لقبا.

على جانب آخر أشارت جريدة "ال تيمبو" الإيطالية إلى رفض لاتسيو عرضا من أتليتكو مدريد الإسباني يتراوح بين 40 إلى 60 مليون يورو للجناح الأرجنتيني خواكين كوريا.

كوريا ارتدى قميص إشبيلية لموسمين وانضم للاتسيو الصيف الماضي، ويرغب الأرجنتيني دييجو سيميوني في ضم مواطنه البالغ 24 عاما.

وكان كلاوديو لوتيتو رئيس النادي قد أكد سابقا أن الأرجنتيني لا يُمس عقب موسمه الأول الذي سجل فيه 9 أهداف وصنع 7 وقائدا الفريق للفوز بلقب كأس إيطاليا.

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