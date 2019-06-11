تقرير - برشلونة سيقوم بخطوة أخيرة من أجل دي ليخت.. مع اهتمام يونايتد وسان جيرمان

يستعد نادي برشلونة للقيام بتحرك أخير من أجل محاولة ضم ماتيس دي ليخت مدافع أياكس خلال السوق الصيفية الجارية. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "إي إس بي إن".

وسيدخل النادي الكتالوني في مفاوضات مع مينو رايولا وكيل اللاعب، في محاولة أخيرة وسط اهتمام من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وألمح التقرير أن برشلونة ظن أنه توصل لاتفاق لضم صاحب الـ19 عاما في شهر مارس الماضي، لكن منذ ذلك الحين أتت عروض أكبر وأفضل من أندية أخرى أبرزها باريس سان جيرمان.

وربطت تقارير صحفية ليفربول ومانشستر يونايتد بضم المدافع الدولي الهولندي، كما أشارت تقارير أخرى إلى انسحاب بايرن ميونيخ من المفاوضات.

كما أن دي ليخت، قائد أياكس، قد صرح في وقت سابق عقب نهائي دوري الأمم الأوروبية الذي فاز فيه البرتغال بنتيجة 1-0 ضد هولندا، أن كريستيانو رونالدو نجم البحارة ويوفنتوس قد عرض عليه أن ينضم للفريق الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وكشف التقرير عن أن جوسيب ماريا بارتوميو عليه أن يبذل جهدا إضافيا ليضم المدافع الدولي الهولندي، مثلما فعل مع فرينكي دي يونج زميله السابق في أياكس ولاعب برشلونة الحالي، حينما قام رئيس النادي الكتالوني بالسفر إلى مدينة أمستردام ليظهر للاعب الوسط الدولي الهولندي كم يرغب برشلونة في ضمه.

دي ليخت هو أصغر قائد في تاريخ أياكس، وأول مدافع يحصد جائزة أفضل لاعب صاعد في أوروبا Golden Boy Award.

صاحب الـ 19 عاما سجل بقميص أياكس وهو في عمر الـ 17 عاما وفي أول مباراة له مع الفريق الهولندي.

ولعب دي ليخت 55 مباراة مع أياكس الموسم المنقضي، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4، وتحصل على 3 بطاقات صفراء ولم يُطرد في أي مناسبة.

وقاد دي ليخت، أياكس رفقة زملائه لتحقيق لقب الدوري الهولندي لأول مرة خلال الموسم المنصرم منذ موسم 2013-2014 كما توج بطلا لكأس هولندا هذا الموسم لأول مرة منذ عام 2010.

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