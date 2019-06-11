سكاي - يونايتد سيتقدم بعرض ثان لضم بيساكا

يستعد نادي مانشستر يونايتد للتقدم بعرض ثان محسن عن عرضه الأول الذي قدمه إلى كريستال بالاس لضم ظهيره آرون وان بيساكا، وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن يونايتد تقدم بعرض بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفضه، ليقرر الشياطين الحمر العودة بعرض أكبر.

ويرغب نادي بالاس في بيع مدافعه الإنجليزي الشاب بمبلغ يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى لبيساكا 3 أعوام في عقده مع كريستال بالاس، وانضم صاحب الـ 21 عاما إلى الفريق الأول قادما من الأكاديمية في يناير 2018.

وشارك بيساكا خلال الموسم الجاري في 39 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها 4 أهداف.

وضم يونايتد أولى صفقاته في السوق الصيفية، دانييل جيمس جناح سوانزي سيتي.

في حين أنه رحل عن صفوفه الثنائي أندير هيريرا وأنطونيو فالنسيا بعد انتهاء مدة تعاقدهما مع النادي الإنجليزي.

وسيبدأ مانشستر يونايتد جولته التحضيرية يوم 13 من شهر يوليو المقبل سيواجه خلالها فريقي بيرث جلوري وليدز يونايتد.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي لمانشستر يونايتد بعد نهاية الموسم المنصرم؟

اقرأ أيضا:

ملاعب أمم إفريقيا - الدفاع الجوي.. 7 سنوات من الذكريات الحزينة وتتويج وحيد

أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي

رسميا - روما يعلن اسم مدربه الجديد

مدرب الجزائر قلق من التحكيم في أمم إفريقيا

ميدو: سأحاول إقصاء الزمالك من الكأس

كريم حافظ: أتمنى البقاء مع قاسم باشا لموسمين أو الانتقال لبطل صربيا