أفشة: دياز أساء التعامل مع اللاعبين في بيراميدز

كشف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز عن سوء تعامل رامون دياز المدير الفني السابق للفريق مع اللاعبين.

وكان دياز قد أعلن نهاية رحلته مع فريق بيراميدز والتي انتهت بحسم التأهل لأحد مسابقتي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

وقال أفشة في تصريحات لبرنامج الماتش: "رامون دياز أساء التعامل مع اللاعبين خلال تواجده في بيراميدز".

وتابع "دياز كان يتجاهل الحديث مع النجوم، كنا نشعر بالظلم ولا نعلم ما هو السبب".

وجاء حديث أفشة في وجود زميله في الفريق عبد الله بكري والذي لم يشارك في أغلب المباريات بسبب وجهة نظر فنية.

وفي ذلك يقول أفشة: "عبد الله بكري لاعب مظلوم، دائما ما كان يصبر كل منا الآخر بسبب التعرض للظلم".

وأتم أفشة تصريحاته "أعتقد أن بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية".

وخاض أفشة 24 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.

اقرأ أيضا:

ملاعب أمم إفريقيا - الدفاع الجوي.. 7 سنوات من الذكريات الحزينة وتتويج وحيد

أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي

رسميا - روما يعلن اسم مدربه الجديد

مدرب الجزائر قلق من التحكيم في أمم إفريقيا

ميدو: سأحاول إقصاء الزمالك من الكأس

كريم حافظ: أتمنى البقاء مع قاسم باشا لموسمين أو الانتقال لبطل صربيا