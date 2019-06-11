أفشة: دياز أساء التعامل مع اللاعبين في بيراميدز

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 13:00

كتب : FilGoal

أفشة مع بيراميدز أمام الجونة

كشف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب فريق بيراميدز عن سوء تعامل رامون دياز المدير الفني السابق للفريق مع اللاعبين.

محمد مجدي أفشة

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان دياز قد أعلن نهاية رحلته مع فريق بيراميدز والتي انتهت بحسم التأهل لأحد مسابقتي دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

وقال أفشة في تصريحات لبرنامج الماتش: "رامون دياز أساء التعامل مع اللاعبين خلال تواجده في بيراميدز".

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وتابع "دياز كان يتجاهل الحديث مع النجوم، كنا نشعر بالظلم ولا نعلم ما هو السبب".

وجاء حديث أفشة في وجود زميله في الفريق عبد الله بكري والذي لم يشارك في أغلب المباريات بسبب وجهة نظر فنية.

وفي ذلك يقول أفشة: "عبد الله بكري لاعب مظلوم، دائما ما كان يصبر كل منا الآخر بسبب التعرض للظلم".

وأتم أفشة تصريحاته "أعتقد أن بكري من اللاعبين المظلومين في الكرة المصرية".

وخاض أفشة 24 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة 7 آخرين.

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