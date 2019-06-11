قوائم أمم إفريقيا - ديسابر يعلن قائمة أوغندا النهائية

أعلن سيباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي قائمة الفريق النهائية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

القائمة شهدت تواجد قائد المنتخب وأحد أفضل الحراس الأفارقة دينيس أونيانجو حارس ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بجانب مهاجم سموحة ديريك نسيبامبي ولاعب طلائع الجيش السابق حسن واسوا.

و14 لاعبا من المتواجدين في القائمة النهائية شاركوا في بطولة أمم إفريقيا الماضية عام 2017. 3 وجوه جديدة فقط متواجدة لأول مرة، وهم: رونالد موكيبي لاعب أوسترسوند السويدي، ودينيس أوانيا لاعب كمبالا سيتي، وبيفس موجابي لاعب يوفيل تاون الإنجليزي.

ويحضر ثلاثي وسط الملعب ألان كاتيريجا، لاعب مارتيزبرج يونايتد الجنوب إفريقي، وعبدول لومالا لاعب سيريانسكا السويدي، وتاديو لوانجا لاعب فايبرز الأوغندي، لأول مرة في بطولة إفريقيا بعدما غابوا عن البطولة الماضية.

وتم استبعاد الثلاثي صدام جمعة وموسيس وايسوا وأليكسيس بباكا بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي)

الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي)

الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)

الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري)

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