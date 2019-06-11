عبد الله بكري: حسام البدري أبي الروحي.. والظروف لم تخدم بيراميدز للفوز بالدوري

شدد عبد الله بكري مدافع فريق بيراميدز على دور حسام البدري رئيس النادي معه موضحا أنه بمثابة الأب الروحي له.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال عبد الله بكري في تصريحات لبرنامج الماتش: "البدري هو من طلب انضمامي للأهلي عندما كان مديرا فنيا، وعندما تواجد في بيراميدز تحدث معي وطلب ضمي".

وتابع "بالنسبة لي فحسام البدري هو أبي الروحي".

وعن بيراميدز قال بكري: "تعرضنا للسباب لمجرد وجودنا في النادي، وأرى أن الفريق كان قادرا على تحقيق مركز أفضل".

وشدد بكري "الفريق تعرض لضغوط كبيرة، والظروف لم تخدمنا هذا الموسم لتحقيق موسم أفضل والفوز بالدوري، لقد أهدرنا نقاطا كثيرة في الدوري مما أضاع فرص منافستنا على اللقب".

وأضاف "أجواء بيراميدز حفزتني للإنضمام لهم، سموحة طلب 20 مليون للتفريط في خدماتي قبل أن يعرض بيراميدز 2.5 مليون دولار كأغلى مدافع مع علي جبر".

وعن طموحاته أوضح بكري "أتمنى أن أصبح أفضل مدافع في العالم، أمنيتي اللعب في الدوري الإنجليزي والسبب محمد صلاح الذي طور عقلية اللاعب المصري".

وأتم تصريحاته "تغيير الأجهز الفنية في بيراميدز أثر على مستوى اللاعبين، لو كنت أشارك بانتظام لتم ضمي لصفوف المنتخب".

اقرأ أيضا:

ملاعب أمم إفريقيا - الدفاع الجوي.. 7 سنوات من الذكريات الحزينة وتتويج وحيد

أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي

رسميا - روما يعلن اسم مدربه الجديد

مدرب الجزائر قلق من التحكيم في أمم إفريقيا

ميدو: سأحاول إقصاء الزمالك من الكأس

كريم حافظ: أتمنى البقاء مع قاسم باشا لموسمين أو الانتقال لبطل صربيا