بوجبا عن الانتقادات: قيمة انتقالي لـ يونايتد السبب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 - 12:00

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

قلل بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد من حدة الانتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

ويتعرض صاحب الـ26 عاما للعديد من الانتقادات بسبب أدائه مع فريقه الإنجليزي الذي احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي بالموسم المنقضي.

وعن أدائه مع فرنسا الذي ساهم في التتويج بمونديال 2018، قال لصحيفة "تايمز": "دائما ما ألعب بهذا الشكل. أشكر الإله توجت بكأس العالم بهذه الطريقة".

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وأضاف "قصة الشعر ولغة الجسد وكل هذه الأشياء هي للحديث عنها فقط. منذ كنت طفلا وأنا ألعب بهذه الطريقة، لا تصبح مشكلة حينما نفوز ولكن حينما نخسر تصبح مشكلة".

وأوضح أن قيمة انتقاله الكبيرة إلى صفوف الشياطين الحمر التي بلغت 89 مليون إسترليني هي من رفعت سقف التوقعات بطريقة غير معقولة، وفقا لتعبيره.

وأشار "أصبحت لاعبا آخر بسبب هذا الانتقال، ولأنه كان أكبر انتقال في ذلك التوقيت فقد تم الحكم علي بشكل مختلف. تتوقع دائما المزيد بسبب سعر الصفقة؛ المباراة جيدة تصبح مباراة عادية، والمباراة الكبيرة تصبح مباراة جيدة".

العديد من التقارير تحدثت عن احتمالية رحيل الدولي الفرنسي صوب فريقه السابق يوفنتوس أو صوب ريال مدريد.

البالغ 26 عاما حقق مع يوفنتوس خلال 4 مواسم 8 ألقاب وخسر نهائي دوري الأبطال 2015 أمام برشلونة الإسباني، ورحل مقابل 105 مليون يورو لصفوف مانشستر يونايتد.

ويمتد عقد بوجبا مع يونايتد 2021 وشارك مع الفريق الإنجليزي في 47 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 16 هدفا وصناعة 11 في موسم تخلله العديد من الأزمات مع جوزيه مورينيو قبل أن يرحل الأخير عن تدريب الفريق.

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