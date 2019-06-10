قوائم أمم إفريقيا - جيان على رأس هجوم غانا واستبعاد 6 لاعبين من القائمة النهائية

أعلن كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا قائمة بلاده المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

وبعد أن قضى منتخب النجوم السوداء معسكرا مغلقا في دبي لمدة أسبوع، استبعد أبياه 6 لاعبين من القائمة المبدئية التي ضمت 29 لاعبا، ليتقلص العدد إلى 23 في القائمة النهائية التي تشارك في البطولة.

وجاءت أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة غانا كالآتي:

نوهو موسى (سان جالين السويسري) - محمد الحسن (هارتس أوف أوك الغاني) - أبنيزر أفوري (نيويورك الأمريكي) - عبدول فاتاو (أشانتي كوتوكو) - ياو يوباه (نومانسيا الإسباني) - عبد المجيد واريس (نانت الفرنسي).

بينما جاءت أسماء اللاعبين في القائمة النهائية لغانا كالآتي:

حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني).

الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).

الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي).

الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) –كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).

وتقع غانا في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، وتُلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية.

النجوم السوداء تستهل مواجهاتها بلقاء بنين يوم 25 يونيو ثم الكاميرون يوم 29 من نفس الشهر وأخيرا غينيا بيساو يوم 2 يوليو، على استاد السويس.

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