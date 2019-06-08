"اخترت البلد التي تعشق كرة القدم".. رسميا – جيسوس يوقع عقود تدريبه لـ فلامينجو البرازيلي

وصل البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الأسبق لفريق الهلال السعودي إلى البرازيل من أجل بداية مشواره مع نادي فلامينجو البرازيلي.

نادي فلامينجو البرازيلي أعلن في وقت سابق وصوله لاتفاق مع جيسوس لتولي تدريب الفريق.

واليوم السبت وصل جيسوس إلى البرازيل ليوقع على عقود تدريبه لـ فلامينجو لمدة موسم ويتم تقديمه للجماهير البرازيلية.

وتحدث صاحب الـ 64 عاما عقب وصوله للبرازيل قائلا: "منذ أن كنت صغيرا وأنا اسمع الكثير عن فلامينجو".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة globoesporte البرازيلية "لقد اخترت القدوم للبرازيل لأنها بلد تعشق كرة القدم. اخترت أحد الأندية الكبرى في العالم".

وواصل "أنا متحفز للغاية لبداية عملي هنا. شغفي هو كرة القدم".

المدرب البرتغالي صاحب الـ 64 عاما سيخوض تجربته الأولى في البرازيل بعدما تلألأ اسمه مع بنفيكا وسبورتنج لشبونة في البرتغال.

رحلة جيسوس التدريبة الأخيرة كانت مع الهلال السعودي وقاد الزعيم في 20 مباراة ولم يخسر إلا مرة وحيدة وانتصر 15 مرة وتوج بلقب الدوري، إلا أن إدارة النادي السعودي قررت فسخ عقده بعد ذلك.

ومنذ رحيل جيسوس من الهلال وارتبط اسمه بالعديد من الأندية، ولكنه في النهاية اختار فلامينجو.

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