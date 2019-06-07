رئيس الإسماعيلي: لا مفاوضات مع أي فريق في الوقت الحالي.. نتمسك بعناصرنا الأساسية

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 19:05

كتب : ياسر الشريف

إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي

كشف إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي عدم تلقي ناديه لأي عروض رسمية حتى الآن من أجل طلب أي لاعب في صفوف الفريق.

وقال رئيس الإسماعيلي: "لا يوجد أي عروض رسمية وصلت الإسماعيلي بخصوص أي لاعب في الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع الصحفيين "لا توجد أي مفاوضات مع أي فريق في الوقت الحالي بخصوص انتقال أيا من لاعبي فريقنا".

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وواصل "نتمسك بعناصر الإسماعيلي الأساسية والكلمة الأولى والأخيرة في رحيل أي لاعب ستكون للإدارة".

وأتم "لا توجد أي انقسامات بين أعضاء مجلس الإدارة. لا تخرج أي قرارات إلا بعد الرجوع لكل أعضاء المجلس".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري، ويتبقى له مباراة واحدة بعد كأس الأمم ضد الزمالك.

ويمكنك اختيار تشكيل الإسماعيلي أمام الزمالك من هنا

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