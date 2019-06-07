سكاي إيطاليا: باولو فونسيكا مدربا جديدا لـ روما.. الاتفاق تم مع شاختار

الأمور حُسمت. البرتغالي باولو فونسيكا مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني على أعتاب الجلوس على مقعد المدير الفني لفريق روما، حسبما كشفت سكاي إيطاليا.

وأشارت سكاي إيطاليا إلى "روما وصل بالفعل إلى اتفاق مع نادي شاختار بخصوص التعاقد مع مدربه باولو فونسيكا".

شاختار الأوكراني طلب في البداية الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو من أجل فسخ عقد مدربه البرتغالي باولو فونسيكا، ولكن في النهاية أتم روما الاتفاق بدفع 2 مليون يورو، وفقا لـ سكاي.

إدارة روما أتمت بالفعل اتفاقها مع صاحب الـ 46 عاما على شروطه الشخصية من أجل قيادة الفريق الإيطالي، وسيتقاضى 2 مليون يورو سنويا.

عقد باولو فونسيكا مع روما سيكون لمدة موسمين مع خيار التمديد لسنة ثالثة.

ومن المنتظر أن يصل باولو فونسيكا إلى إيطاليا يوم الاثنين المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه بشكل رسمي لـ روما.

باولو فونسيكا تولى تدريب شاختار دونيتسك في 2016 وحقق مع الفريق الأوكراني 7 ألقاب.

حقق الدوري 3 مرات على التوالي وكذلك كأس أوكرانيا، بينما حقق لقب السوبر الأوكراني مرة موسم 2017-18.

قبل أن يتولى تدريب شاختار، قاد فونسيكا مسؤولية قيادة العديد من الفرق البرتغالية أبرزهم بورتو وبراجا.

مع بورتو، في الفترة ما بين 2013 وحتى 2014 نجح في تحقيق لقب السوبر البرتغالي.

بينما حقق لقب كأس البرتغال مع براجا في موسم 2015-16.

ولعب شاختار 139 مباراة تحت قيادة فونسيكا ونجح الفريق الأوكراني في الفوز 104 مرة والتعادل 17 مرة والخسارة 18 مرة.

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