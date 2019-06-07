رسميا - ويليان يعوض نيمار في قائمة البرازيل بـ كوبا أمريكا‎

اختار تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي ويليان جناح تشيلسي الإنجليزي ليعوض غياب نيمار عن قائمة السليساو المشاركة في كوبا أمريكا 2019.

ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي البرازيل

وتعرض نيمار للإصابة خلال مباراة البرازيل الودية أمام قطر ضمن الاستعدادات لبطولة كوبا أمريكا، وتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 21 وخرج على عكازين حتى خضع للكشف الطبي.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن نيمار تعرض لالتواء في الكاحل الأيمن وتأكد عدم لحاقه بالفريق في بطولة كوبا أمريكا بعد تعافيه من الإصابة.

ووفقا لموقع الاتحاد البرازيلي فقد أرسل لاتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" التقارير الطبية التي تشير إلى إصابة نيمار تعيقه عن المشاركة.

وخاض ويليان المباراة الأخيرة له مع تشيلسي الإنجليزي في التاسع والعشرين من مايو الماضي بنهائي الدوري الأوروبي والذي نجح فيه البلوز التفوق على أرسنال وحصد اللقب.

بشكل عام مع الفريق اللندني خاض 56 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 14 في جميع المسابقات.

ارتدى ويليان قمصان السامبا في 65 مباراة دولية من أصل 70 استدعاء ونجح في تسجيل 8 أهداف.

وينضم الجناح البالغ 30 عاما إلى قائمة البرازيل السبت المقبل في بورتو أليجري قبل لقاء الهندوراس الودي والاستعداد الأخير قبل خوض غمار النهائيات القارية.

وتستهل البرازيل مشوارها بلقاء بوليفيا بالمجموعة الأولى ثم فنزويلا وتختتم مواجهات دور المجموعات بلقاء بيرو.

اقرأ أيضا:

النيابة الفرنسية تفرج عن أحمد أحمد دون توجيه اتهام

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون

قوائم أمم إفريقيا - تونس تضم 9 لاعبين محليين لقائمتها الأولية

هل يغيب عن أمم إفريقيا؟ مدرب غينيا غاضب من قرار ليفربول بشأن نابي كيتا

رسميا – تشيلسي يستأنف ضد عقوبة المنع من التعاقدات في المحكمة الرياضية