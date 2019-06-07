سبورت: كاراسكو على بُعد خطوة من الانضمام لـ أرسنال.. "أرغب في إتمام الصفقة"

اقترب الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو من العودة مجددا إلى أوروبا من بوابة أرسنال، حسبما كشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية.

يانيك كاراسكو النادي : داليان ييفانج

أرسنال دخل في مفاوضات متقدمة مع داليان ييفانج الصيني الذي يضم بين صفوفه كاراسكو.

كاراسكو يرغب بشدة في العودة من جديد إلى أوروبا. اللاعب حريص على الصفقة وأرسنال يرغب في إتمامها و"الأمور أصبحت على بُعد خطوة من الإتمام بشكل نهائي"، وفقا لـ سبورت.

خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أبدى أرسنال اهتمامه بضم كاراسكو ولكن في النهاية استقر النادي على استعارة دينيس سواريز من برشلونة.

دينيس سواريز سيعود إلى برشلونة دون أن يُفعل أرسنال شرط ضمه بشكل نهائي، والآن النادي عاد مجددا للمفاوضات مع داليان بيفانج الصيني من أجل ضم كاراسكو.

صاحب الـ 25 عاما تحدث مع صحيفة nieuwsblad البلجيكية ليكشف "أحد الأندية الأوروبية يرغب في ضمي. العرض قُدم بالفعل والمفاوضات تسير بشكل جيد جدا مع وكيلي".

وأضاف "أعلم أنني أهم لاعب في صفوف داليان بيفانج ولكنني أتمنى أن يوافق رئيس النادي على رحيلي. أرغب في إتمام الصفقة".

وواصل "أرغب في العودة إلى أوروبا مجددا".

يانيك انضم إلى الدوري الصيني قادما من أتليتكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي مع فريقه الإسباني.

ولعب كاراسكو 36 مباراة بقميص داليا بيفانج ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 11.

وينتهي عقد الجناح البلجيكي مع ناديه الصيني عام 2022.

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