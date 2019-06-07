رسميا - أولى التعاقدات.. مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق مع لاعب سوانزي

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 16:17

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - سوانزي سيتي

أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا توصله لاتفاق مع دانييل جيمس لاعب سوانزي سيتي لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي عن اجتياز اللاعب صاحب الـ21 عاما للفحوصات الطبية.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الصفقة ستكلف يونايتد 15 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

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ويبلغ دانييل جيمس من العمر 21 عاما ويجيد اللعب بكلتا قدميه ويستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر لكنه يحبذ الناحية اليسرى.

وشارك جيمس مع سوانزي في الموسم المنصرم في 38 مباراة سجل خمسة أهداف وصنع 10 آخرين.

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دانييل جيمس مانشستر يونايتد

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