رسميا - أولى التعاقدات.. مانشستر يونايتد يعلن توصله لاتفاق مع لاعب سوانزي
الجمعة، 07 يونيو 2019 - 16:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي مانشستر يونايتد رسميا توصله لاتفاق مع دانييل جيمس لاعب سوانزي سيتي لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
دانييل جيمس
النادي : سوانزي سيتي
وكشف النادي عبر موقعه الرسمي عن اجتياز اللاعب صاحب الـ21 عاما للفحوصات الطبية.
وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن الصفقة ستكلف يونايتد 15 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.
ويبلغ دانييل جيمس من العمر 21 عاما ويجيد اللعب بكلتا قدميه ويستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر لكنه يحبذ الناحية اليسرى.
وشارك جيمس مع سوانزي في الموسم المنصرم في 38 مباراة سجل خمسة أهداف وصنع 10 آخرين.