خاص عبد الحفيظ لـ في الجول: اجتماع هام الأحد لترتيب الأوراق.. ومعسكر إعدادي أوروبي للأهلي للموسم المقبل

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 16:09

كتب : أحمد الخولي

سيد عبد الحفيظ - لاسارتي - الأهلي - الساورة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن اجتماع هام للجهاز الفني لترتيب الأوراق ووضع خطة الاستعداد للموسم المقبل.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـFilGoal.com: "نعقد اجتماعا هاما يوم الأحد المقبل مع الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، من أجل الترتيب والاتفاق علي كافة التفاصيل النهائية للموسم الجديد".

وأوضح "إجازة عيد الفطر المبارك ممتدة للغد يوم السبت، ثم يعود الفريق للمران يوم الأحد وفي يومها سنتفق على ما يمكن اتخاذه في مرحلة التوقف الدولي ".

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عبد الحفيظ أضاف "لم نستقر على الدولة الأوربية التي ستستضيف المعسكر التجهيزي حتى الآن، إذ نفاضل بين عدد من البلدان منها ألمانيا، وإسبانيا، والنمسا".

ويخوض الأهلي مباراتين متبقيتين من بطولة الدوري للموسم الجاري عقب كأس الأمم الإفريقية، بالإضافة لمباريات بطولة كأس مصر في حالة استكمال البطولة، قبل بداية الاستعداد للموسم الجديد.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري حاليا برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتين مع المقاولون العرب والزمالك.

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