تنس – ملك الملاعب الترابية يفعلها مجددا.. نادال يهزم فيدرير ويتأهل لنهائي "رولان جاروس"

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 15:57

كتب : أحمد العريان

رافائيل نادال

تأهل رافائيل نادال لاعب التنس الإسباني لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة "رولان جاروس" بعد الفوز على روجر فيدرير في قبل النهائي.

وفاز نادال على فيدرير بثلاث مجموعات مقابل لا شيء، ليتأهل للمباراة النهائية للمرة الـ12 في مسيرته، والثالثة على التوالي بعد الفوز بآخر نسختين.

نادال حسم المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، قبل أن يفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة ستة أشواط مقابل أربعة.

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وكانت المجموعة الثالثة لصالح الإسباني أيضا بنتيجة ستة أشواط مقابل شوطين، ليحسم صاحب الـ33 عاما اللقاء.

وينتظر نادال الفائز بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش، والنمساوي دومينيك ثيم، لمواجهته في النهائي يوم الأحد الموافق 9 يونيو الجاري.

كان نادال قد توج بطلا لنسخة الموسم الماضي من رولان جاروس على حساب دومينيك ثيم.

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تنس رافائيل نادال

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