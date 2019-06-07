يفكر إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري في إضافة عضو جديد للجهاز الفني للفريق، يشغل منصب مدير الكرة.

وحسبما يفكر إيهاب جلال، فإن اللواء ياسر سالم نائب رئيس النادي السابق، هو المرشح الأبرز لهذا المنصب.

إيهاب جلال تواصل مع ياسر سالم حين توليه منصب المدير الفني للنادي المصري خلال منتصف الموسم المنقضي لإقناعه بتولي المنصب، نظراً لثقته الكبيرة فيه، حيث تجمعهما صداقة قوية بجانب خبرة ياسر سالم الكبيرة في العمل الإداري داخل الفريق الأول لفترات طويلة منذ كان إيهاب جلال لاعبا في صفوف المصري.

وطلب سالم وقتها تأجيل الموافقة على هذا الطلب لحين نهاية الموسم، وفي الوقت الحالي يدرس الموقف بشكل كامل خاصة وأن الموسم الجديد سيكون بتحديات قوية وعدة أزمات تواجه الفريق أولها الأزمة المالية.

كان إيهاب جلال تولى تدريب المصري منتصف الموسم الماضي، ليصعد به من مراكز الهبوط إلى المركز الرابع والتأهل للكونفدرالية الإفريقية للموسم الرابع على التوالي.

وكان ياسر سالم نائبنا لرئيس مجلس إدارة المصري في الدورة الحالية، قبل أن يتقدم باستقالته قبل حوالي عام.

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