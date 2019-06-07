استعدادات أمم إفريقيا - الكشف عن حكام مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا.. وموعد وصول المنتخبين

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا، استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

ويدير الحكم الدولي المصري محمد عادل، مباراة مصر وتنزانيا، ويعاونه سمير جمال، ويوسف البساطي.

أما مباراة مصر مع غينيا، فيديرها الحكم الدولي محمد معروف، والذي سيتواجد أيضا في كأس الأمم الإفريقية، ويعاونه أحمد توفيق، وعبد الفتاح الصناديدي.

وتصل بعثة منتخب تنزانيا مساء اليوم الجمعة إلى القاهرة، تمهيدا لملاقاة مصر يوم 13 يونيو الجاري، فيما تصل بعثة منتخب غينيا يوم 14 يونيو لمواجهة مصر يوم 16 من الشهر ذاته.

وتقام مباراتي مصر الوديتين على استاد برج العرب في الإسكندرية.

وتستعد مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تقام في مصر هذا الصيف.

وتبدأ مصر البطولة بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة.

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