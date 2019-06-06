مانشستر سيتي يطعن على عقوبة محتملة بالحرمان من دوري أبطال أوروبا

الخميس، 06 يونيو 2019 - 19:51

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - واتفورد - نهائي كأس إنجلترا

طعن مانشستر سيتي على عقوبة محتملة بحرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لدى المحكمة الرياضية اليوم الخميس رسميا.

وأوضحت المحكمة الرياضية في بيان لها "تقدم مانشستر سيتي بطعن على التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حاليا بشأن اختراق قواعد اللعب المالي النظيف".

وواصل البيان "سيتم الآن البدء في إجراءات التحكيم وسيتضمن تبادلات لبعض الوثائق من الطرفين مع انعقاد لجنة من محكمين في المحكمة للاستماع إلى الطعن".

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وأتم بيان المحكمة الرياضية "لن يكون هناك المزيد من المعلومات إلا حين تحديد موعد الإعلان عن القرار لوسائل الإعلام".

ماذا يحدث؟

اتهم الاتحاد الأوروبي مانشستر سيتي بالتحايل على قواعد اللعب المالي النظيف في شهر يناير الماضي عن طريق إدخال 60 مليون جنيه إسترليني لخزائن النادي من شركة "أبو ظبي يونايتد" بدلا من الراعي الرسمي "طيران الاتحاد" من أجل ضم رياض محرز من ليستر سيتي الصيف الماضي.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يُتهم فيها سيتي يخرق قواعد اللعب المالي النظيف إذ تم اتهامه بها في عام 2014.

وفي ذلك الوقت توصل سيتي لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يقتضي بدفع غرامة مالية قدرها 49 مليون جنيه إسترليني مع تعليق 32 مليون إسترليني منها، مع تخفيض قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015.

وإن تم إثبات اختراق سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف فهو قد يتم حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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