مدرب كارديف: على يونايتد بيع بوجبا وسانشيز ولوكاكو إن أرادوا العودة

الخميس، 06 يونيو 2019 - 18:09

كتب : FilGoal

بوجبا - لوكاكو - تشيلسي - مانشستر يونايتد

قال نيل وارنوك المدير الفني لكارديف سيتي إن مانشستر يونايتد يتعين عليه بيع بول بوجبا وأليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إن أراد العودة مرة أخرى.

وتحدث وارنوك لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية اليوم الخميس قائلا: "يونايتد عليه ببيع بوجبا وسانشيز ولوكاكو رغم تكلفة ذلك، ومن ثم عليه بجلب أفضل اللاعبين الشباب".

وواصل "إن جلب النادي لاعبين صغار مثلما سمعت مؤخرا فيمكنهم تشكيل فريقا جيدا وأعتقد أن الجماهير في ذلك الوقت ستتقبل المجهود المقدم من اللاعبين بنسبة 100%".

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وأتم "أولي جونار سولشاير والإدارة يجب أن يعيا أن هذا هو الطريق الوحيد كي يتقدم الفريق للأمام لأنهم حاليا يبتعدون بمسافة كبيرة عن المنافسين".

يذكر أن كارديف سيتي هبط للدرجة الأولى ولكنه نجح في اقتناص فوزا مثيرا على حساب يونايتد في ملعب أولد ترافورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

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