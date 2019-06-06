ميدياسيت الإيطالية: الصفقة تمت.. كانسيلو من يوفنتوس إلى مانشستر سيتي

الخميس، 06 يونيو 2019 - 17:51

كتب : FilGoal

كانسيلو - يوفنتوس

تحرك سريع للغاية من جانب مانشستر سيتي نحو إيطاليا والهدف ظهير يوفنتوس الأيمن خواو كانسيلو، بل و"الصفقة تمت بالفعل".

شبكة ميدياسيت الإيطالية كشفت في تقرير حصري لها إتمام مانشستر سيتي اتفاقه مع يوفنتوس لضم ظهيره كانسيلو.

سيتي سيدفع 50 مليون يورو إلى يوفنتوس إلى جانب 10 ملايين كمتغييرات، لضم كانسيلو، حسبما زعمت الشبكة الإيطالية.

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البرتغالي صاحب الـ 25 عاما سيكون الصفقة الأولى لكتيبة بيب جوارديولا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لـ البرازيلي دانيلو.

كانسيلو انضم إلى يوفنتوس قادما من فالنسيا في صيف 2018 بمبلغ 40.40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولكن الظهير البرتغالي على ما يبدو فأنه اكتفى بهذا العام مع يوفنتوس، وسيظهر بقميص مانشستر سيتي العام المقبل.

ولعب كانسيلو 34 مباراة الموسم الماضي مع يوفنتوس ونجح في التسجيل مرة وصناعة 6 أهداف، وحصد لقب الدوري وكأس السوبر.

على المستوى الدولي، لعب كانسيلو 14 مباراة بقميص البرتغال، وتواجد في قائمة المنتخب أمام سويسرا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويمكنك اختيار تشكيل يوفنتوس دون كانسيلو من هنا

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