أوبلاك: تجديد تعاقدي مع أتليتكو لن يغير من أي شيء.. مستمر بضمانات

قال يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد إن تجديد تعاقده حتى صيف عام 2023 لن يغير من الأمر شيئا وأن هذا العقد لن يمنعه من رغبته في الاستمرار رفقة الروخيبلانكوس.

ويعد أوبلاك أحد الأهداف الرئيسية لمانشستر يونايتد حال رحيل ديفيد دي خيا الصيف الجاري طبقا لما ذكرته العديد من التقارير الصحفية.

وقال أوبلاك لموقع "إيكيبا" السلوفيني: "جددت تعاقدي ولكن هذا لا يغير من الأمر أي شيء، أريد الاستمرار في أتليتكو طالما أن طموحهم يتوازى مع طموحي".

وواصل "بعض الناس يقولون إن طموح أتليتكو انخفض عقب رحيل بعض النجوم".

وتابع "أنا واثق من أن النادي سيفعل كل شيء ليضم لاعبين كبار فعندما جددت تعاقدي أعطوني ضمانات بشأن طموح النادي في المستقبل".

وأتم أوبلاك "أتليتكو قال لي إن طموحاته ورغباته لن تتغير".

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