الاتحاد الأوروبي يختار هدف رونالدو في فريقه السابق الأفضل في دوري الأبطال

الأحد، 02 يونيو 2019 - 21:22

كتب : FilGoal

رونالدو لحظة تسجيل الهدف في مانشستر يونايتد

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هدف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في شباك مانشستر يونايتد، كأفضل هدف في الموسم المنتهي لدوري الأبطال.

رونالدو سجل هدفا رائعا في شباك فريقه السابق بجولة الإياب لدور المجموعات، على ملعب أليانز، مباراة انتهت بفوز الشياطين الحمر 2-1.

وجاء هدف غريمه ليونيل ميسي قائد برشلونة في المركز الثاني، والذي سجله في شباك ليفربول بذهاب نصف النهائي من ركلة حرة مباشرة.

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أما ليفربول بطل المسابقة، فكان ممثلا في المركز الثالث بهدف السنغالي ساديو ماني الذي باغت مانويل نوير في إياب ثمن النهائي، وسجل هدفا جميلا في شباك بايرن ميونيخ.

قائمة أفضل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا 2018\2019:

1- كريستيانو رونالدو أمام مانشستر يونايتد

2- ليونيل ميسي أمام ليفربول

3- ساديو ماني أمام بايرن ميونيخ

4- إيفان راكيتيتش أمام توتنام هوتسبير

5- ليروي ساني أمام هوفنهايم

6- كيليان مبابي أمام مانشستر يونايتد

7- رحيم سترلينج أمام شاختار دونتسك

8- عثمان ديمبيلي أمام توتنام هوتسبير

9- فيليبي كوتينيو أمام مانشستر يونايتد

10- لويس سواريز أمام ليفربول

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