"لا تشرب وتغرد".. مواطن إنجليزي يتلقى أكثر من 65 ألف رسالة بسبب كاراجير‎

تلقى مواطن إنجليزي يدعى سكوت فورسيث أكثر من 65 ألف رسالة عبر تطبيق WhatsApp و56 مكالمة خلال الساعة بسبب مُزحة عبر الإنترنت من خلال الإنجليزي جيمي كاراجير.

ونشر كاراجير مدافع ليفربول السابق رقم عشوائي عبر حسابه على "تويتر" طالبا من المغردين إرسال فيديو لإهدار جاري نيفيل فرصة تسجيل هدفا في مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام بايرن ميونيخ.

وتلقى فورسيث مكالمات من الهند والولايات المتحدة الأمريكية وتلقى رسائل بعضها رسومات، ولم يتوقف هاتفه عن الرنين من الرسائل والمكالمات.

وبدأ فورسيث حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية قائلا "كنت عائدا لمنزلي ولم يتوقف هاتفي عن الرنين وشعرت أن فيروس أصاب هاتفي، لقد كنت انتظر مكالمة من أجل معرفة مدى نجاحي في مقابلة عمل".

ليجد أن المتصلين يطالبونه بإلقاء النظر

وتواصل كاراجير مع فورسيث واعتذر له عنما بدر منه حيث أكد له أن كتب الرقم بطريقة عشوائية، ليظهر أن الرقم ينتمي لفورسيث.

وأردف فورسيث عن اعتذار مدافع المنتخب الإنجليزي السابق له: "اتصل كاراجير وقال لي انظر يا رفيق، أريد فقط أن أقول إنني آسف حقا لتغريد رقمك، يجب أن يكون لديك مكالمة هاتفية واحدة أو اثنتين".

وواصل "لقد وجدت أنه غير صادق قليلا في طريقة حديثه، لم يبد نادما جدا أو كان كثيرا".

وأكد فورسيث أنه يريد الاحتفاظ برقمه دون وجود نية لتغييره بعد 12 عاما احتفظ فيها بالرقم.

وتابع "أوضح لي أنه كان في حالة سكر، وهو أيضا غرد بعد فترة ليست طويلة من تغريدة رقم هاتفي، لقد تم إلقاء اللوم على الكحول".

ونصح فورسيث كاراجير قائلا "لا تشرب وتغرد هذا كل ما يمكنني قوله، لا أعتقد أن هناك أي نية خبيثة هناك، كان غبيا".

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