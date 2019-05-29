تايم سبورت توقف الحملات الدعائية للجنة المنظمة لكأس الأمم

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانا تعلق فيه وقف الحملات الإعلامية للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بعد منع أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لكاميرات قناة "تايم سبورت" من تصوير ستاد الدفاع الجوي، برغم الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

جاء في البيان: "فوجئت الشركة المتحدة وقناة تايم سبورت بمنع فريق عمل القناة من تصوير ستاد الدفاع الجوى رغم حصول الفريق على جميع الموافقات من القوات المسلحة ومن جميع الأطراف المشرفة على البطولة، إلا أن السيد أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة والذى تصادف وجوده فى مقر الاستاد خلال عملية التصوير اتخذ إجراءات متعسفة ضد فريق تايم سبورت، ومنع فريق التصوير من استكمال مهمته التى تصب فى مصلحة بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتسهم فى عمليات التسويق والدعاية للبطولة ولمصر فى إفريقيا والعالم".

تابعت الشركة المتحدة في بيانها: "اللافت للانتباه أن هذا التعسف من قبل السيد أحمد مجاهد تم عمدا وبالمخالفة لكل التصاريح التى حصلت عليها تايم سبورت، إذ قامت القناة بتصوير خمسة ستادات أخرى هى ستادات القاهرة والكلية الحربية والسويس والإسماعيلية والإسكندرية، كما حصلت من القوات المسلحة على كافة التصاريح والتصديقات اللازمة لتصوير ستاد الدفاع الجوى".

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