بالصور – أبو ريدة يصطحب رئيس كاف في زيارة لاستاد القاهرة

الإثنين، 27 مايو 2019 - 17:24

كتب : عاطف شادي

هاني أبو ريدة يصطحب أحمد أحمد في زيارة لاستاد القاهرة

اصطحب هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جولة تفقدية لاستاد القاهرة الدولي، ومتابعة أعمال التطوير والتجهيز لانطلاق البطولة.

وتواجد في الجولة كل من إدريس عكي رئيس الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، ومحمد كامل رئيس لجنة التسويق بالبطولة، ومعهم أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة.

وتفقد الوفد أعمال التطوير والتجهيزات داخل الاستاد وخارجه، بعدما أصبح استاد القاهرة في أبهى صوره، ومستعدا لاستقبال البطولة.

أخبار متعلقة

بيان رسمي – الزمالك: في حال تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون نطلب المثل لمواجهة الإنتاج بالصور - زيارة لجنة من الاتحاد الإفريقي لمتابعة الأعمال باستاد الإسكندرية قوائم أمم إفريقيا – زياش وبوطيب وحمد الله يقودون اختيارات المغرب النارية.. وغياب أزارو أجانب منسيون – حوار في الجول.. غدار: يبدو أن صداقتي بـ محمد شوقي سبب رحيلي عن الأهلي

وأشاد أحمد أحمد ورئيس الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، بالأعمال التي يشهدها استاد القاهرة، والتطور السريع والملموس من اللجنة المنظمة من أجل إنجاز المهمة وتجهيز الاستاد في وقت سريع للغاية استعدادا لانطلاق البطولة القارية.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وستقام مباراة الافتتاح على استاد القاهرة الدولي بين مصر وزيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى.

أبو ريدة كاف في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

حصريا: الدوري المصري رقميا على Watch iT 11 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ لـ في الجول: الخطيب ولاسارتي يحسمان موقف الأهلي من استكمال الدوري بدون الدوليين 26 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بالزمالك لـ في الجول: نرفض استكمال الدوري بدون الدوليين ساعة | الدوري المصري
المحمدي: حان وقت كأس الأمم والكل ينتظر تتويجنا ساعة | المحترفون
بالفيديو - المحمدي يعود لـ الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يهزم ديربي ويخطف بطاقة الصعود ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة في بيان رسمي: منتخب مصر له الأولوية.. وندرس استكمال الدوري بدون الدوليين 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 2 القائمة الأولية – محمد صلاح لـ في الجول: تواجد السعيد وسليمان منطقي.. لكن لدي تساؤلات عديدة 3 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك