بالصور – أبو ريدة يصطحب رئيس كاف في زيارة لاستاد القاهرة

اصطحب هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جولة تفقدية لاستاد القاهرة الدولي، ومتابعة أعمال التطوير والتجهيز لانطلاق البطولة.

وتواجد في الجولة كل من إدريس عكي رئيس الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، ومحمد كامل رئيس لجنة التسويق بالبطولة، ومعهم أحمد مجاهد المنسق العام للبطولة.

وتفقد الوفد أعمال التطوير والتجهيزات داخل الاستاد وخارجه، بعدما أصبح استاد القاهرة في أبهى صوره، ومستعدا لاستقبال البطولة.

وأشاد أحمد أحمد ورئيس الشركة الراعية للاتحاد الأفريقي، بالأعمال التي يشهدها استاد القاهرة، والتطور السريع والملموس من اللجنة المنظمة من أجل إنجاز المهمة وتجهيز الاستاد في وقت سريع للغاية استعدادا لانطلاق البطولة القارية.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا 2019 في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وستقام مباراة الافتتاح على استاد القاهرة الدولي بين مصر وزيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى.