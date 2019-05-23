نجم سيتي: ليفربول الأقرب للتتويج بدوري الأبطال ولكن

يشعر دافيد سيلفا نجم مانشستر سيتي أن ليفربول هو الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب توتنام.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وقال سيلفا في تصريحات لإذاعة إسبانية: "نظريا.. ليفربول هو المرشح الأقوى للفوز بدوري الأبطال بعد الموسم الذي قدمه الريدز، لكن أي شئ يمكن أن يحدث في المباراة النهائية".

وأضاف "لقد رأينا بالفعل أن هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا مجنونة للغاية، فقد شاهدنا أهداف اللحظة الأخيرة، والعودة في النتيجة، أي شيء يمكن أن يحدث".

ليفربول تأهل للنهائي بشكل إعجازي على حساب برشلونة في نصف النهائي، مثلما فعل توتنام مع أياكس في نصف النهائي الآخر.

وعن فشل سيتي في المنافسة على لقب دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، أوضح النجم الإسباني "النادي ينمو أكثر فأكثر كل عام ونحن الآن نبحث عن النجاح في دوري أبطال أوروبا".

وواصل "دوري أبطال أوروبا أكثر صعوبة لأن هناك منافسات خروج المغلوب، ولذلك إذا فقدت التركيز في مباراة ما فيمكن أن تودع البطولة وهذا ما حدث لنا".

وأردف "لكن الدوري أكثر انتظامًا، تلعب في المسابقة طوال الموسم وقد وقف الحظ معنا للفوز بالثلاثية المحلية".

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