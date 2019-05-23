بالصور - روما يكشف عن قميصه للموسم الجديد

الخميس، 23 مايو 2019 - 15:41

كتب : FilGoal

روما الشعراوي باتريك شيك

كشف نادي روما يوم الخميس عن قميصه الجديد لموسم 2019-2020.

القميص الجديد تقدمه شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي "يسر نادي روما وشركة نايكي، الإعلان عن قميص الموسم الجديد المستوحى من الأساطير القديمة.

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وأضاف البيان "شكل الصاعقة على رقبة القميص والأكمام، مستوحى من إله الرعد جوبتر، كما أن القميص باللون الأحمر الذي يدل على النادي والمدينة، مع ياقة صفراء على هيئة حرف V".

وقال نيكولو زانيولو لاعب روما إن تصميم صاعقة البرق جديد ومثير.

فيما قال بيت هوبينز كبير مصممي شركة نايكي: "الاعتماد كان بشكل كبير على الأساطير الرومانية القديمة. هذا العام، كان تركيزنا على جوبتر، وشعار الصاعقة يدل عليه بشدة".

من المقرر أن يظهر القميص لأول مرة يوم 26 مايو في مباراة الفريق أمام بارما على ملعب الأولمبيكو.

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