كشف نادي روما يوم الخميس عن قميصه الجديد لموسم 2019-2020.

القميص الجديد تقدمه شركة نايكي الأمريكية للملابس الرياضية.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي "يسر نادي روما وشركة نايكي، الإعلان عن قميص الموسم الجديد المستوحى من الأساطير القديمة.

وأضاف البيان "شكل الصاعقة على رقبة القميص والأكمام، مستوحى من إله الرعد جوبتر، كما أن القميص باللون الأحمر الذي يدل على النادي والمدينة، مع ياقة صفراء على هيئة حرف V".

وقال نيكولو زانيولو لاعب روما إن تصميم صاعقة البرق جديد ومثير.

فيما قال بيت هوبينز كبير مصممي شركة نايكي: "الاعتماد كان بشكل كبير على الأساطير الرومانية القديمة. هذا العام، كان تركيزنا على جوبتر، وشعار الصاعقة يدل عليه بشدة".

⚡️برقٌ لاح! ⚡️ قميصنا الجديد المقدم من نايكي لموسم 2019-20 ! 💛❤️ #روماpic.twitter.com/U26vsazVgi — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) May 23, 2019

من المقرر أن يظهر القميص لأول مرة يوم 26 مايو في مباراة الفريق أمام بارما على ملعب الأولمبيكو.

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