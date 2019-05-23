كلوب: عودة نابي كيتا قبل الوقت المحدد لا تعني مشاركته في نهائي الأبطال

رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول التكهن بإمكانية مشاركة لاعبه المصاب نابي كيتا في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري الأبطال بمدريد يوم 1 يونيو المقبل.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه :"عودة كيتا للتدريبات قبل الموعد المحدد لا تعني بعد لحاقه بنهائي دوري الأبطال".

وأضاف "بالنسبة لي سيكون من الجيد جاهزيته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده. سنتواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب غينيا، ونرى ما سيحدث".

وعانى الدولي الغيني من إصابة في الفخذ أمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال، قبل السفر مع الفريق إلى معسكر ماربيلا، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص.

وواصل "إن لم يكن لائقاً بنسبة ١٠٠٪؜ لن يشارك. لا يهم هنا ما إذا كنت تشارك مع فريقك أو منتخب بلادك. الأمور تبدو إيجابية وجيدة، سنرى ما سيحدث وهل ستتاح له الفرصة أم لا".

كان بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا قد كشف عن مفاجأة سعيدة تخص نجمه المصاب نابي كيتا لاعب وسط ليفربول.

مطلع الشهر الجاري أعُلن عن غياب نابي كيتا عن بطولة كأس الأمم الإفريقية للإصابة، حسبما أكد مدربه في ليفربول يورجن كلوب.

لكن المدرب البلجيكي قال لموقع فوت 224 هذا الأسبوع: "لقد استشار كيتا طبيبه في سويسرا كما قلت من قبل، إنه يخضع للعلاج معه".

وأضاف "لقد بدأ ركوب الدراجة في ليفربول وقيل لي إنه ربما سيستأنف التدريبات مع فريقه خلال أسبوعين".

وواصل "من الممكن أن يكون في تشكيل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، إذا كان ما قيل لي صحيحاً".

مشاركة كيتا المحتملة في نهائي دوري الأبطال ضد توتنام يوم 1 يونيو المقبل، ستجعل تواجده في أمم إفريقيا طبيعيا.

وأوضح بوت "سننتظر ونبقى واقعيين. هذا ليس وقت الصراخ أو الذعر. علينا أن ننتظر ونرى كيف ستسير الأمور".

ويبدأ منتخب غينيا مبارياته في كأس أمم إفريقيا ضد مدغشقر يوم 22 يونيو، ثم يواجه نيجيريا وبوروندي.

كان كلوب قد أوضح مطلع الشهر الجاري أن "كيتا سيء الحظ حقا. لديه إصابة قوية على مستوى الأوتار التي تمزقت، لذلك سيكون بعيدا لشهرين على الأقل".

وأضاف "خبر سيء بالنسبة لنا بكل تأكيد، لكنه خبر سيء أيضا بالنسبة لغينيا لأن كأس أمم إفريقيا على الأبواب".

وتقام أمم إفريقيا في مصر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

كلوب أتبع "لقد كان في حالة جيدة خلال الفترة الأخيرة، لكن هذا يحدث في كرة القدم وفي الحياة عموما، ليس جيدا، لكنه أمر خطر".

وواصل "واثق من أنه ليس في أفضل لحظاته الآن، لكنه جيد. سنفتقده في جزء مهم جدا من الموسم كنا بجاجة له فيه".

كان نابي كيتا قد تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليخرج مستبدلا.

اختر تشكيل ليفربول الأساسي أمام توتنام

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