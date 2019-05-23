محمود جابر: مصلحة الإسماعيلي وإسعاد جماهيره هدفنا الأوحد.. ولا ننظر لأندية أخرى

شدد محمود جابر مدرب عام نادي الإسماعيلي بأن فريقه لم ينظر إلا لمصلحته أمام الأهلي ولم يلعب لصالح فرق أخرى.

وقال محمود جابر في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة ميجا هيتس: التعادل مع الأهلي نتيجة مرضية، ويدل علي تطور الأداء الذي نسعى إليه".

وأضاف "جمهورنا يريد الأداء قبل النتيجة، ولا نلعب إلا من أجل مصلحة نادي الإسماعيلي، ولم نحاول إهداء أي شيء للزمالك كما يقول البعض والهدف الأوحد هو تحسين مركز الفريق بالدوري".

جابر أتبع " كان هناك توزان في الأداء في الشوط الأول، وكانت الخطة استغلال ثغرات الأهلي وتأمين الجوانب الدفاعية مع محاولات التهديف من خلال الهجمات المرتدة السريعة".

مدرب الإسماعيلي أكمل "هدف الجهاز الفني الأول كان إعادة الروح والحماس وخلق الدوافع للاعبين مع تحسين القدرات وتطوير الأداء، ولعب صبري المنياوي دور أساسي مع لاعب مثل كريم بامبو في إعادته للصورة".

وأتم "هدف أزارو جاء على عكس الأداء، إذ كانت خطورة الأهلي انعدمت في المباراة لكن دفاعتنا تأثرت بإصابة محمود متولي. دونجا وبامبو قدما مباراة رائعة، والخطوة المقبلة هي التجديد لمحمود متولي وكريم بامبو".

كان الإسماعيلي قد تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 لبطولة الدوري.

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