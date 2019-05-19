مبابي يدخل التاريخ ويفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

الأحد، 19 مايو 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

فاز كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي 2018\2019، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

ليصير مبابي (20 عاما) أصغر لاعب يحصد الجائزة في التاريخ، منذ انطلاقها موسم 1993\1994.

كما حافظ مبابي على الجائزة بين جدران باريس سان جيرمان للموسم الرابع على التوالي، بعد أن فاز بها: زلاتان إبراهيموفيتش، إدينسون كافاني، نيمار، في المواسم الثلاثة الماضية.

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ويتصدر مبابي قائمة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 32 هدفا من 28 مباراة خاضها، ويحتاج إلى تسجيل 4 أهداف في آخر مباراة بالمسابقة أمام ستاد رين يوم 24 مايو الجاري، حتى يعادل ليونيل ميسي متصدر سباق الحذاء الذهبي الأوروبي.

أهداف مبابي الثمينة ساهمت في حفاظ باريس سان جيرمان على لقبه في الدوري الفرنسي، إذ عوّض غياب زميليه نيمار وكافاني عن أغلب الدور الثاني بالشكل الأمثل.

كما حصد مبابي جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي للموسم الثالث على التوالي.

أما كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي سجل 30 هدفا هذا الموسم، ففاز بجائزة أفضل لاعب فرنسي محترف، منهيًا هيمنة نجولو كانتي الذي فاز بها في الموسمين الماضيين.

وفاز كريستوف جالتيير المدير الفني لـ ليل، بجائزة أفضل مدرب في الموسم، بعد قيادته فريقه للمركز الثاني في الدوري الفرنسي.

جالتيير حصد الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد 2013 وقتما كان مدربا لـ سانت إيتيان، وتشاركها حينها مع كارلو أنشيلوتي.

مدرب ليل تفوّق على توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، وبرونو جينيسيو مدرب ليون.

جائزة هدف الموسم فكانت من نصيب لويك ريمي لاعب ليل بعد تعاون فريد من نوعه مع زميله جوناثان إكوني.

كما حصد مايك مايجنان جائزة أفضل حارس مرمى، وهو الأول في تاريخ ليل الذي يفوز بهذه الجائزة.

مايجنان خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة بالدوري هذا الموسم، وتلقت شباكه 34 هدفا فقط.

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