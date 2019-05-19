جاتوزو: قيل لي بأن علي الرحيل من ميلان منذ شهر يوليو.. أتمنى البقاء

يتمنى جينارو جاتوزو مدرب فريق ميلان البقاء في منصبه كمدير فني للفريق الإيطالي، على الرغم من المطالبات العديدة برحيله منذ بداية الموسم.

ميلان انتصر على فروزينوني بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 37 من الدوري الإيطالي.

انتصار ميلان حافظ على آمال كتيبة جاتوزو في الوصول لدوري أبطال أوروبا، وهو ما استشهد به جينارو في حديثه بعد المباراة.

وقال جاتوزو: "مباراة كانت صعبة للغاية ولكننا نجحنا في الانتصار. علينا توجيه الشكر لـ دوناروما – تصدى لركلة الجزاء – ونتمنى الحصول على هدية تجعلنا نلعب دوري الأبطال الموسم المقبل".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة (كالشيو ميركاتو) "قيل لي بأن علي الرحيل من منصبي منذ شهر يوليو الماضي - قبل بداية الموسم - والأن الجدول يرد على الجميع".

وواصل "هذا الفريق عمل بجد للغاية. أشكر كل لاعبي الفريق على ما قدموه من مردود طوال الفترة الماضية. بذلنا قصارى جهدنا ولم نوفق في كأس إيطاليا وربما لن نتأهل لدوري الأبطال ولكننا قدمنا كل ما في وسعنا".

وأتم "أتمنى أن استمر في منصبي كمدرب لـ ميلان".

وتولى جاتوزو مسؤولية قيادة ميلان في نوفمبر من عام 2017 وينتهي عقده في 2021.

وقاد جاتوزو كتيبة ميلان في 81 مباراة ونجح في الفوز 39 مرة وتعادل 22 مرة، بينما خسر 20 مرة.

وسجل فريق ميلان 117 هدفا تحت قيادة جاتوزو، بينما استقبلت شباكه 84 هدفا.

ميلان ودع الدوري الأوروبي من دوري المجموعات، وودع كأس إيطاليا من نصف النهائي أمام لاتسيو، وكذلك خسر لقب السوبر لصالح يوفنتوس.

ويحتل ميلان المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة مع إنتر وأتلانتا أصحاب الثالث والرابع.

وتتبقى جولة واحدة فقط على نهاية الدوري الإيطالي، ويأمل ميلان في الانتصار على سبال، إلى جانب تعثر أتلانتا أمام ساسولو أو تعثر إنتر أمام إمبولي.

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